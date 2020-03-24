Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

Так, в банке "Открытие" агентству заявили о повышении ставок по ипотеке на 1,5 процентных пункта, при этом ставки по беззалоговым кредитам остались прежними. В Росбанке и Райффайзенбанке ставки по ипотеке также повысились, планы поднять стоимость жилищного кредита были и у банка "Зенит", следует из опроса.

Совкомбанк повысил ставки по рублевым вкладам, "Тинькофф банк" увеличил стоимость депозитов как в рублях, так и в долларах (без изменения ставок по кредитам).

Банк ВТБ пока не меняет ставки по всем кредитам. В "Почта банке" заявили о том, что пока не планируют существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам. Представитель Сбербанка заявил агентству, что банк будет внимательно следить за происходящим, но пока текущая ставка по ипотеке в Сбербанке отражает ситуацию на рынке.

Банк России на заседании совета директоров 20 марта не стал менять ключевую ставку на фоне волатильности на рынках из-за коронавируса и снижения цен на нефть. Она осталась на уровне 6% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что вопрос повышения ставки с повестки дня пока не снят. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.

При этом сохранение ключевой ставки само по себе не означает, что банки не стали бы менять ставки по кредитам и вкладам - они определяются не только ее динамикой, но еще и происходящим на рынке, особенно ростом доходности гособлигаций. Поэтому некоторые банки повышали доходность депозитов и стоимость вкладов до решения ЦБ по ставке.

Набиуллина также подчеркнула, что в 2020 году динамика ставок по ипотеке будет зависеть от рыночной конъюнктуры. По ее словам, в период до 2024 года средняя ставка по ипотеке все равно должна опуститься до 7-8%. По итогам февраля, еще до дестабилизации рынков, средние ставки по ипотеке находились на историческом минимуме - 8,84%.