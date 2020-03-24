Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Роман Маркелов 
12:16 24.03.2020

Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

Ряд крупных российских банков приступили к повышению ставок по жилищным кредитам и вкладам. Причем многие из них сделали это еще до решения Банка России по ключевой ставке, следует из опроса РИА Новости.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Так, в банке "Открытие" агентству заявили о повышении ставок по ипотеке на 1,5 процентных пункта, при этом ставки по беззалоговым кредитам остались прежними. В Росбанке и Райффайзенбанке ставки по ипотеке также повысились, планы поднять стоимость жилищного кредита были и у банка "Зенит", следует из опроса.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Мантуров рассказал об изменениях в льготном автокредитовании

Совкомбанк повысил ставки по рублевым вкладам, "Тинькофф банк" увеличил стоимость депозитов как в рублях, так и в долларах (без изменения ставок по кредитам).

Банк ВТБ пока не меняет ставки по всем кредитам. В "Почта банке" заявили о том, что пока не планируют существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам. Представитель Сбербанка заявил агентству, что банк будет внимательно следить за происходящим, но пока текущая ставка по ипотеке в Сбербанке отражает ситуацию на рынке.

Банк России на заседании совета директоров 20 марта не стал менять ключевую ставку на фоне волатильности на рынках из-за коронавируса и снижения цен на нефть. Она осталась на уровне 6% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что вопрос повышения ставки с повестки дня пока не снят. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.

Фото: iStock
В каких городах ипотека на двушки в новостройках выгоднее, чем на вторичке

При этом сохранение ключевой ставки само по себе не означает, что банки не стали бы менять ставки по кредитам и вкладам - они определяются не только ее динамикой, но еще и происходящим на рынке, особенно ростом доходности гособлигаций. Поэтому некоторые банки повышали доходность депозитов и стоимость вкладов до решения ЦБ по ставке.

Набиуллина также подчеркнула, что в 2020 году динамика ставок по ипотеке будет зависеть от рыночной конъюнктуры. По ее словам, в период до 2024 года средняя ставка по ипотеке все равно должна опуститься до 7-8%. По итогам февраля, еще до дестабилизации рынков, средние ставки по ипотеке находились на историческом минимуме - 8,84%.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
23.03.2020

Минстрой запустит мониторинг работ на стройплощадках

Минстрой запустит мониторинг работ на стройплощадках

Минстрой начнет еженедельно отслеживать финансовое положение застройщиков и подрядных организаций. Особое внимание ведомство планирует обратить на строительство жилых домов, которое происходит по старым правилам привлечения денежных средств

Банки
23.03.2020

Спрос на жилье вырос в полтора раза из-за роста доллара

Спрос на жилье вырос в полтора раза из-за роста доллара

Высокая курсовая волатильность, продолжающаяся третью неделю, привела к увеличению покупательской активности на рынке недвижимости на 42%. Максимальный рост зафиксирован в Новосибирске

Жилая недвижимость
22.03.2020

Покупатели проявили нездоровый интерес к загородному жилью

Покупатели проявили нездоровый интерес к загородному жилью

На рынке недвижимости зафиксирован рост спроса на загородные дома. По мнению экспертов, это связано с рано пришедшим весенним теплом, а также распространением эпидемии COVID-19, от которой пытаются сбежать состоятельные клиенты