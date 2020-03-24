Цена на нефть выросла почти на 4%

Цена на нефть марки Brent увеличилась на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8 утра МСК стоимость Brent составляет 28,02 доллара, а WTI - 24,46 доллара.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению. Напомним, Россия не договорилась с партнерами по ОПЕК+ относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка из-за влияния на него эпидемии коронавируса. Фактически соглашение о сокращении добычи, действующее с начала 2017 года, перестанет существовать с 1 апреля этого года.