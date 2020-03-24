Чем страшен коронавирус для российского авторынка

Эпидемия коронавируса уже остановила работу многих автозаводов и опустошила шоу-румы по всему миру. В России же желающие купить новую машину, напротив, поспешили в дилерские центры, пока из-за падения рубля вновь не выросли цены.

Коронавирус шагает по планете

Как известно, очагом распространения коронавируса стал город Ухань провинции Хубэй, который называют "Китайским Детройтом", ведь здесь сосредоточены предприятия крупнейших производителей автомобилей и комплектующих. И вот сегодня, когда эпидемия в Поднебесной практически повержена, хотя не исключается и ее вторая волна, местный автопром постепенно восстанавливает работу, в то время как в Европе, Америке, Южной Корее, Японии и Южной Африке автомобильные предприятия массово закрываются на карантин.

В России же автозаводы пока еще работают, однако остановок производства им избежать не удастся. Так, предприятия Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде с 30 марта уходят в двухнедельный простой в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. С 1 по 10 апреля остановит конвейер и калужский "ПСМА Рус", при этом в компании отмечают, что в случае необходимости текущие меры могут быть скорректированы.

О нехватке комплектующих из Южной Кореи заявили и на калининградском "Автоторе", где выпускаются модели Kia и Hyundai. В результате предприятие ожидает снижения производства порядка на 8 тыс. автомобилей по итогам первого квартала 2020-го и не исключает дальнейшего падения объемов выпуска. На "Автоторе" принимают меры по корректировке режима работы предприятия, чтобы не допустить остановки конвейера.

Завод "Мазда Соллерс", который все комплектующих получает от головного завода Mazda Motor в Японии, проблем с поставками не испытывает, однако с 27 апреля планирует остановить конвейер в связи с модернизацией производства, которая предварительно займет от трех недель.

Кроме того, Ульяновский автозавод не исключает в перспективе остановки производства в силу резкого падения спроса на автомобили (прежде всего, со стороны физлиц) и недостатка загрузки заводских мощностей. "В настоящий момент группа "Соллерс" не видит угроз для производственной деятельности из-за дефицита комплектующих. Сборка автомобилей осуществляется в штатном режиме", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что остановка производства на заводах Great Wall в Китае, которое было восстановлено с 18 февраля, никак не сказалась на работе предприятия Haval в Тульской области. Как заявили "РГ" в пресс-службе "Хавейл Мотор Рус", в компании не предвидят никаких проблем с поставками автомобилей российским дилерам, несмотря на рост спроса на внедорожники Haval.

"Мы регулярно проводим мониторинг ситуации, а также обмениваемся информацией с нашими партнерами. Сейчас все отгрузки от наших партеров осуществляются в срок. На сегодняшний день риски для автомобильной отрасли и авторитейла, связанные с распространением коронавируса, сложно оценить и четко спрогнозировать. Одно можно сказать с уверенностью - автомобили будут дорожать, причем как новые, так и с пробегом", - говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

Дефицит не страшен

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Дениса Петрунина, сейчас продажи автомобилей в мире - Китай, Европа - сокращаются, поэтому проблем с доступностью автомобилей и запчастей в России не будет точно.

К тому же в самой России продажи автомобилей также будут сокращаться, и на текущий объем спроса поставок хватит. Если правительство страны примет решение о карантине, то предприятия тоже будут вынуждены приостановить работу. Но надо понимать, что и покупать автомобили в этот период никто тоже особо не будет. Поэтому с учетом запаса дилерских складов временный карантин не повлияет на доступность автомобилей.

Действительно, остановка конвейеров в Европе и США происходит на фоне пустующих из-за пандемии коронавируса шоу-румов, как в свое время это было и в Китае. Сегодня в той же Америке продавцы новых машин пытаются заманить покупателей в автосалоны большими скидками и кредитами с нулевой процентной ставкой или трехмесячной отсрочкой первого платежа.

А вот в нашей стране дилеры наблюдают повышенный спрос на автомобили, вызванный обвалом рубля. Правда, в отличие от аналогичной ситуации в конце 2014 года, ажиотажа с покупкой автомобилей сегодня не происходит, ведь с тех пор реальные доходы россиян заметно снизились.

Тем не менее, многие дилеры уже отказались от скидок и спецпредложений, хотя переписывать ценники вслед за валютными курсами пока не спешат. Однако даже в случае некоторой стабилизации рубля очередного удорожания новых машин в будущем не избежать - оно может начаться уже в апреле и, скорее всего, будет происходить поэтапно, составив по итогам года порядка 10%.

По словам директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, ситуация будет во многом зависеть от того, на какой отметке зафиксируется курс валюты. Но в любом случае ожидать резкого скачка цен не стоит. Рост стоимости автомобилей будет во многом зависеть от ценовой политики каждого автопроизводителя. Марки, нацелившиеся на увеличение доли рынка, могут временно сдерживать рост, чтобы привлечь дополнительную аудиторию за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ина. В целом позиции конкурирующих моделей не изменятся, так как в случае повышения цен это затронет всех участников рынка.

"Китайцы" не сдаются

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом, которая ударила, прежде всего, по автопрому Поднебесной, вряд ли скажется на позициях "китайцев" в нашей стране, учитывая, что они занимают у нас незначительную рыночную долю в 2,5%. По крайней мере, ведущие китайские автопроизводители намерены укреплять свои позиции на рынке России, продолжая привозить к нам свои новые модели.

Так, в начале марта на российском рынке появился семиместный кроссовер Chery Tiggo 8, а на этой неделе стартуют продажи нового кроссовера Geely Coolray. В следующем месяце у дилеров также ожидается рамный внедорожник Haval H5, производство которого, по неофициальным данным, уже налажено на заводе компании в Тульской области. Среди новинок значится и компактный кроссовер DFM AX4, который выпускается в китайском городе Ухань, ставшим очагом эпидемии коронавируса. Хотя старт его продаж российское представительство Dongfeng в очередной раз отложило еще до вспышки пандемии.

"В Китае пик эпидемии коронавируса уже прошел, и я не думаю, что после стабилизации ситуации во всем мире это как-то принципиально повлияет на экспорт автомобилей из Китая, в том числе и в Россию. При грамотной стратегии развития на российском рынке (в основном это касается Haval, который на данный момент является единственным локализованным в России китайским брендом) в перспективе пяти лет доля автопроизводителей из Поднебесной может вырасти вдвое, до 4,5-5%.

Другой вопрос - что сейчас высокие показатели роста продаж китайских автомобилей в России обусловлены низкой базой прошлого года, в то время как количественные показатели по-прежнему невысоки. Реально растут продажи пока только у Haval. Сейчас не лучшее время для выхода на российский рынок китайских брендов, поэтому я не думаю, что кто-то из них будет в ближайшее время строить свои заводы в нашей стране", - резюмирует Денис Петрунин.