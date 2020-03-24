Распоряжение губернатора Чукотского автономного округа от 19 марта 2020 года № 103-рг "О внесении изменения в Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг"

В соответствии с решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе (протокол от 18 марта 2020 года):

1. Внести в Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив распоряжение в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести для органов управления и сил Чукотской окружной подсистемы РСЧС режим повышенной готовности.

1.1. Границу территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация определить в пределах границ территории Чукотского автономного округа.

1.2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства Чукотской окружной подсистемы РСЧС.

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Чукотского автономного округа спортивных, зрелищных, публичных мероприятий.

3. До 10 апреля 2020 года приостановить:

3.1. проведение в Чукотском автономном округе досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них);

3.2. работу кружков, секций, клубов для людей пожилого возраста, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

4. Обязать граждан:

4.1. посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа по номеру телефона +7 (914) 533-46-00;

4.1.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.1.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4.2. прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

4.3. совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4.2 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Чукотского автономного округа:

5.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

5.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Чукотскому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5.4. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

5.5. рассмотреть вопрос об отмене служебных командировок сотрудников, за исключением командировок, носящих неотложный характер или направленных на обеспечение безопасности и здоровья населения;

5.6. максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников;

5.7. обеспечить санитарную обработку производственных помещений, транспортных средств, торговых залов, закрытых общественных пространств.

5.8. обеспечить при наличии возможности:

5.8.1. гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления работников;

5.8.2. электронный документооборот и технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия;

5.8.3. сотрудников средствами для дезинфекции рук в достаточном количестве и постоянной доступности;

5.8.4. исключение использования в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;

5.8.5. проведение не реже 1 раза в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также проведение дезинфекции воздуха (с использованием рециркуляторов воздуха, УФ-облучателей бактерицидных).

6. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.):

6.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего распоряжения;

6.2. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками других подразделений;

6.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному

оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

6.4. совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

7. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.):

7.1. до 18 марта 2020 года проработать вопрос перевода образовательных организаций округа на дистанционные формы обучения;

7.2. с 1 апреля 2020 года перевести все образовательные организации Чукотского автономного округа на дистанционные формы обучения;

8. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.), Комитету по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (Сысоев А.В.), главам муниципальных районов и городских округов:

8.1. мероприятия, запланированные к проведению в период с 16 по 31 марта текущего года, связанные с перемещением участников между населенными пунктами округа, перенести на более поздний срок. При невозможности переноса - отменить;

8.2. в каникулярный период (с 23 марта по 30 марта 2020 года) отменить массовые мероприятия с участием детей;

8.3. перевести учреждения дошкольного образования в режим свободного посещения, не допуская при этом объединения групп, если численность объединенной группы превысит 10 детей;

8.4. занятия в учреждениях дополнительного образования приостановить до отдельного распоряжения.

8.5. организовать работу с родителями несовершеннолетних и в средствах массовой информации, направленную на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, недопустимость оставления детей без присмотра, а также исключение возможности возникновения пожаров и других происшествий из-за детской шалости.

9. Непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Чукотской окружной подсистемы РСЧС, данных о складывающейся обстановке, информирование населения осуществлять через Оперативный штаб.

10. Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа (Горностаева Т.А.):

10.1. перевести работу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Анадырский окружной психоневрологический интернат" на условия карантина;

10.2. обеспечить подготовку и представление предложений в Правительство Чукотского автономного округа по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан;

10.3. для оказания помощи лицам, находящимся в самоизоляции:

10.3.1. организовать работу горячей линии по оказанию социальной помощи для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

10.3.2. наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для координации работы по оказанию социальной помощи, уделив особое внимание обеспечению лиц пожилого возраста лекарственными средствами, продуктами питания, средствами гигиены, товарами первой необходимости.

11. Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

12. Заместителю руководителя Оперативного штаба Семенихину А.В. ежедневно представлять в мой адрес доклад о ситуации с распространением в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

13. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое является обстоятельством непреодолимой силы.

14. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Крайний Север" и разместить на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

15. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о данном распоряжении, в том числе путем размещении его текста на своих официальных сайтах.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Крайний Север" и разместить на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Отделу информационной политики Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (Чернявская Т.В.) разместить информацию о данном распоряжении на официальных страницах в социальных сетях.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Р.В.Копин







