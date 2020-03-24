Datsun уходит из Индонезии. Марка на грани исчезновения?

Компания Nissan начала процесс реструктуризации производства. Первым брендом, попавшим под сокращение, оказался Datsun. Планы сворачивания выпуска анонсированы пока лишь для рынка Индонезии.

До настоящего момента японский концерн располагал на территории этой страны двумя заводами - в Караванге и Пурвакарте. Объект в Караванге, специализирующийся на выпуске автомобилей Nissan, прекратил работу еще в сентябре 2019 года, и вот теперь объявлено о закрытии завода в Пурвакарте, который производил модели Datsun Go+ и Datsun Cross.

Одновременно объявлено и об уходе компании Datsun с индонезийского рынка. Индонезийское портфолио Nissan включает на сегодня такие модели, как X-Trail и Serena (обе импортируются из Японии), пикап Navara и внедорожник Terra (обе импортируются из Таиланда), а также минивэн Nissan Livina, базирующийся на агрегатах Mitsubishi Xpander и выпускающийся на индонезийском заводе партнерской марки Mitsubishi.

Сообщается, что Nissan Indonesia продолжит продажи этих моделей, а также представит на индонезийском рынке кроссовер Kicks производства завода в Таиланде. Как отмечает Аutocarindia.com, продажи моделей Datsun на индонезийском рынке резко упали в минувшем году, не превысив 7 тыс. единиц. Согласно плану глобальной реструктуризации бизнеса концерна Nissan, предполагается сократить производственные мощности на 10%, что приведет к увольнению 12 500 сотрудников концерна в разных странах мира.

Эксперты предсказывают в связи с этим дальнейшую волну сворачивания производства подразделениями Nissan. Не исключено в частности, что в той или иной степени этот процесс затронет выпуск седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO на предприятии в Тольятти. Напомним, что помимо России эти субкомпакты, созданные на базе Lada Granta и Kalina, реализуются также на рынках Беларуси, Казахстана и Ливана.

Похожий сценарий может быть реализован также и в Индии. Как отмечает портал Аutocarindia, новый компактный SUV Kicks, созданный инженерами Nissan, планировалось предлагать на индийском рынке под брендом Datsun, однако недавно было принято решение начать его продажи под маркой Nissan. Кстати, до России Kicks так и не доехал.