Депутаты предложили штрафовать на 6 млн рублей за завышение цен на лекарства

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Речь о наказании за превышение предельно допустимых цен, установленных правительством РФ, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Сейчас за нарушение правил торговли лекарствами установлена ответственность в виде штрафов до 3 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

Депутаты считают, что такие санкции "явно не соответствуют общественной опасности" и предлагают ввести штрафы для граждан до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - до 600 тыс. рублей, для предпринимателей - до 6 млн рублей.

Принятие данного закона непосредственно связано с массовым завышением цен на средства индивидуальной защиты, отметили авторы.

К законопроекту не приложен официальный отзыв кабмина, что необходимо при внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Отметим, что 19 марта Госдума приняла закон, который позволит правительству "замораживать" цены на лекарства и медизделия при угрозе эпидемий. Например, как в ситуации с коронавирусом.