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Рубрика: Происшествия

Эксперты предлагают внедрить в тюрьмах системы искусственного интеллекта

Текст: Владислав Куликов
Эксперты поддержали инициативу Министерства юстиции по созданию в Федеральной службе исполнения наказаний самостоятельного структурного подразделения, которое будет проводить цифровую трансформацию ведомства. По мнению адвоката, эксперта Moscow Digital School Алексея Истомина, высокие технологии позволят кардинально снизить уровень коррупции в казенных домах, а также парализуют незаконную деятельность заключенных.

Какие результаты можно ждать от внедрения цифровых технологий в тюрьмах? Сможет ли, скажем, искусственный интеллект распределять заключенных по камерам в СИЗО?

Алексей Истомин: Внедрение искусственного интеллекта в систему исполнения наказаний даст возможность не только распределять арестантов в СИЗО по камерам в зависимости от инкриминируемого деяния, особенностей личности преступников, наличия или отсутствия прежней судимости, количества выявленных нарушений режима и т.п., но и решать другие задачи.

Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родным

Какие?

Алексей Истомин: С помощью цифровых алгоритмов программа сможет правильно исчислять сроки отбытия наказания для осужденных лиц, предупреждать о наступлении срока и наличия оснований для условно-досрочного освобождения, точно рассчитывать коэффициенты заработной платы осужденных. Кроме того, цифровые алгоритмы искусственного интеллекта очевидно позволят если не полностью, то кардинально снизить уровень коррупции в уголовно-исполнительной системе, а также парализуют незаконную деятельность заключенных, которые, находясь в СИЗО или колониях, продолжают заниматься телефонным мошенничеством, также вымогательством денежных средств у вновь "прибывших" заключенных и простых граждан. Вместо этого, у заключенных могут появиться абсолютно новые профессии, например, как у их коллег из тюрем Финляндии, где вместо обязательного физического труда им дали новую работу: теперь они классифицируют данные для обучения искусственного интеллекта одного из финских стартапов, заключенным нужно вручную размечать сотни текстов, чтобы обучить алгоритм.

Кроме того, использование искусственных алгоритмов позволит дисциплинировать недобросовестных сотрудников ФСИН, которые могут злоупотреблять своим должностным положением вопреки интересам службы, предоставляя некоторым заключенным особые преференции.

Поясните подробней.

Алексей Истомин: Такой контроль с помощью искусственного интеллекта может быть выражен в том, что цифра будет отслеживать не только перемещение сотрудников и заключенных по территории режимного объекта, но и выявлять частоту контактов и внешних связей среди заключенных и персонала, на основе правил поведенческой аналитики позволит выявлять признаки потенциально негативного поведения заключенных.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Какой опыт внедрения информационных технологий накоплен за рубежом?

Алексей Истомин: На примере исправительных учреждений Гонконга можно наблюдать, что опыт внедрения искусственного интеллекта помогает предотвратить попытки самоубийств и насилия в тюрьмах. С помощью камер на базе искусственного интеллекта, была разработана система видеоаналитики для департамента исправительных учреждений города в целях определить подозрительное поведения среди лиц, содержащихся в тюрьмах. Кроме того, на примере коллег из Гонконга, новое структурное подразделение ФСИН с помощью искусственного интеллекта могло бы настроить работоспособную систему "умных браслетов" для мониторинга состояния здоровья арестантов.

В мире происходят необратимые изменения, связанные с всеобщей цифровизацией городов и всех институтов общества. Безусловно, такой проект Минюста заслуживает доверия, но и требует тщательной проработки способа внедрения цифровых алгоритмов, поскольку, помимо самой уголовно-исполнительной системы и перестройки сознания сотрудников ФСИН, потребуется внесение существенных поправок в отраслевое законодательство.

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