Geely стала использовать дроны в онлайн-продажах автомобилей

Коронавирус меняет автомобильный рынок. Пока одни автокомпании ищут новых поставщиков, а другие занимаются корректировкой логистических схем, третьи активно осваивают онлайн-продажи. Так, корпорация Geely не только внедрила схему бесконтактных продаж автомобилей, но и, кажется, довела ее до абсолюта. Взаимодействие продавца и покупателя в ней сведено к нулю.

Система, которую в Geely называют запатентованной, заработала 10 февраля. С тех пор ей воспользовались уже более 10 тысяч жителей Китая, а еще 110 тысяч зарегистрировались на онлайн-площадке и пока рассматривают варианты приобретения машин. Большую часть заказов компания через своих дилеров уже выполнила.

Смысл схемы в том, что клиенты Geely могут не только заказать автомобиль онлайн и оплатить его покупку, но и протестировать в любом удобном месте. Представители бренда также помогут покупателю удаленно заключить кредитный договор с банком и застраховать машину. А в конечном итоге - получить ее у своего дома. Причем тщательно продезинфицированную. Еще и ключи клиенту доставляет до двери или балкона не представитель марки, а дрон, исключая, таким образом, всякий контакт между людьми. В итоге Geely стала первым брендом в Китае, который предложил полностью "бесконтактный" сервис покупки.

- Постоянный отклик Geely Auto на изменения требований рынка и интересов потребителей является движущей силой для компании на китайском рынке, - прокомментировал новшество вице-президент Geely Auto Sales Company Виктор Янг.

Кстати, Geely, как бы это ни звучало, смогла сделать хороший пиар на коронавирусе. Сначала корпорация объявила о многомиллионных вложениях в разработку продвинутой антивирусной защиты для автомобилей. А затем разрекламировала салонный фильтр нового кроссовера Icon, который якобы способен перехватывать частицы до 0,3 микрона. Как утверждают СМИ, это сказалось на ажиотажном спросе на вышедшую на рынок модель.

Отметим, что для некоторых брендов онлайн-продажи стали не просто альтернативой традиционным сделкам, но и единственным возможным вариантом работы в условиях коронавируса. Так, на Украине дистрибьютор Haval и Great Wall закрыл из-за пандемии все свои автосалоны и начал предлагать покупку машин удаленно. Правда, протестировать машины клиенты не могут, да и дроны для доставки ключей компания пока не применяет.