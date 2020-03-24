Грета Тунберг рассказала о выявленных у нее симптомах коронавируса

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, возможно, больна коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram.

После поездки по Европе у нее проявились характерные симптомы простудного заболевания. "Я чувствовала себя уставшей, у меня был озноб, болело горло и был кашель. У моего папы были те же самые симптомы, только проявлялись сильнее и с температурой", - написала она.

Она сообщила, что в Швеции не проводят тесты на коронавирус для тех, кто не нуждается в срочной госпитализации. Поэтому точного диагноза у нее нет, но "очень вероятно, что у меня был именно [COVID-19], учитывая обстоятельства и симптомы".

Опираясь на свой опыт, Тунберг призвала молодых людей даже с незначительными признаками простуды оставаться дома, чтобы не стать источниками заражения для пожилых и людей из так называемой группы риска.

Как передает ТАСС со ссылкой на шведский минздрав, число зараженных коронавирусом в стране достигло уже 2272 человека. Жертвами болезни стали 36 жителей.