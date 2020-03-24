Япония отменила эстафету олимпийского огня

В Японии отменили проведение эстафеты олимпийского огня, которая должна была стартовать 26 марта в пострадавшей в 2011 году от мощного землетрясения и цунами префектуре Фукусима. Об этом заявил председатель оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио Есиро Мори.

Такое решение было по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с председателем Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, передает телерадиокомпания NHK. Стороны в ходе разговора договорились отложить сроки проведения Олимпиады на год из-за пандемии коронавируса.

По словам Мори, с учетом отсрочки состязаний на год оргкомитет будет готовиться к новой эстафете.

Ранее японские власти рассматривали вопрос о проведении эстафеты без факелов и бегунов. Олимпийский огонь планировали перемещать от региона к региону на машине в специальных фонарях-подсвечниках. Однако новые обстоятельства позволили и вовсе отменить мероприятие.

Накануне член МОК Дик Паунд рассказал американской газете The USA Today, что судьба Олимпиады в Токио предрешена. "Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - заявил он журналистам.

После этих слов генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга пояснил, что японские власти не получали никакой информации по решению МОК.

Между тем в Токио пришли к решению отменить Олимпиаду под давлением международной спортивной общественности. До этого национальные олимпийские комитеты (НОК) сразу нескольких государств из-за пандемии коронавируса заявили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Японию в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

В частности, в подобном ключе высказались представители НОК Австралии и Канады. Там сослались на невозможность эффективной подготовки сборных команд в условиях распространения инфекции в мире.

Кроме того, требование о переносе Игр на более поздний срок обозначили в США. По результатам соцопроса, отсрочку Олимпиады поддержали около 70 процентов атлетов из Штатов. После этого сразу целый ряд государств призвал МОК отложить Олимпиаду.