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24.03.2020 18:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нарушителей домашнего карантина в России может ждать до года лишения свободы, об этом сообщил эксперт Санкт-Петербургского университета, председатель совета правления Ассоциации медицинского права Северной столицы Игорь Акулин.

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Акулин обращает внимание на то, что карантин - это не самоизоляция, а вполне серьезный юридический термин.

Еще 18 марта Роспотребнадзор издал постановление, один из его пунктов подразумевал, что каждый, кто вернулся из-за рубежа, должен в течение двух недель быть не на самоизоляции, а на карантине. Кроме того, на карантин должны отправиться все граждане, у которых врачи подозревают коронавирусную инфекцию.

Главное отличие карантина от самоизоляции в том, что первый обязателен к исполнению. И если самоизолировавшийся человек всеж же куда-то уйдет, он будет испытывать только моральные муки. Нарушителя карантина в таком случае ждет ответственность.

Акулин обращает внимание, что меры ответственности прописаны в законодательстве и они самые разные, и административные и уголовные. Максимальная мера наказания - 80 тысяч рублей штрафа или до 360 часов обязательных работ, также нарушителя могут приговорить к году ограничения свободы. Эти меры касаются тех, кто предумышленно нарушил карантин и заразил других людей. При этом эксперт обращает внимание, что следствию нужно доказать факт массового заражения.

Если же из-за нарушителя карантина кто-то не только заболел, но и умер, то тогда нарушителя может ждать до пяти лет лишения свободы.

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