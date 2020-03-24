Указ губернатора Ивановской области от 23 марта 2020 года № 27-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Рекомендовать жителям Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, включая лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97.".

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Запретить до снятия режима повышенной готовности:

4.1. Проведение на территории Ивановской области театральнозрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых

мероприятий с числом участников более 50 человек.

4.2. Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры (музеи, библиотеки, выставочные центры, архивы).

4.3. Функционирование для посетителей фитнес-центров и плавательных бассейнов.

4.4. Проведение смен в организациях отдыха и оздоровления детей.".

3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Запретить нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на территориях и в помещениях торговых центров, торговоразвлекательных комплексов без сопровождения родителей (законных представителей).".

4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Рекомендовать волонтерам волонтерского центра регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Ивановской области с привлечением иных волонтерских организаций и объединений в Ивановской области информировать лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего указа, о текущей ситуации, мерах по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и оказывать им необходимую помощь, в том числе по доставке продуктов и лекарственных препаратов.".

5. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский











