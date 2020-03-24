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24.03.2020 14:05
Рубрика: Легковые авто

Как правильно продезинфицировать салон автомобиля

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В условиях распространения коронавируса поездки на такси, в автомобилях каршеринга или личных машинах вызывают беспокойство с точки зрения безопасности для здоровья. Поэтому необходимо дезинфицировать салон автомобиля.

Фото: iStock
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В первую очередь, как советуют эксперты aif.ru, следует определиться со спецсредствами для обработки. Спирт, ацетон и керосин способны убить вредные микроорганизмы, но могут разъедать поверхности дорогих материалов и пластик. Бесполезно также бороться с вирусами с помощью водки, так как концентрация спирта в ней не более 40 процентов, а необходимо не менее 72 процентов.

Самым надежным и безопасным средством является обыкновенная теплая вода с мылом. Достаточно развести жидкое мыло в банке с водой и обильно протереть наиболее проблемные места внутри салона: руль, селектор коробки, подлокотники, рукоятки дверей, солнцезащитный козырек, кнопки кондиционера, рукоятки переключателей климатической установки и мультимедийной системы, а также сенсорный экран. После обработки салон необходимо проветрить.

При желании возможны и радикальные способы дезинфекции салона. Кварцевая лампа высокой мощности устанавливается в салон и запитывается от домашней электросети. Важно помнить, что при ее работе находиться внутри машины запрещено - иначе можно получить ожоги. Другим способом станет чистка и замена фильтра кондиционера.

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