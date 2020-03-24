Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира

Введение на 21 день тотального карантина в Индии, о котором во вторник заявил премьер-министр этой страны Нарендра Моди, угрожает мировому рынку лекарств. В США по этому поводу забили тревогу, сообщает телеканал CNBC. По мнению американских экспертов, в частности из Morgan Stanley, США находятся под угрозой перебоев в поставках всевозможных лекарств на ближайшие месяцы.

Пандемия коронавируса нового типа, которая теперь "закрыла" ключевого игрока на рынке лекарств, грозит нарушить глобальную цепочку поставок фармацевтических препаратов. Аналитики отмечают, что Индия, являющаяся глобальным лидером в производстве дженериков, получает большое количество первичных ингредиентов для производства в Китае, а затем производит из них конечные продукты. Затем, эти лекарства отправляются по всему миру.

Рохит Бхат, исследователь-аналитик из B&K Securities, базирующейся в Мумбае, отмечает, что фармацевтическая промышленность США имеет значительную зависимость от поставок из Индии. По оценкам Бхата, индийские фармацевтические компании поставляют примерно 40-50% всех непатентованных лекарств в США. Таким образом карантин в Индии рискует оставить американских граждан без широкого перечня лекарств.

Отмечается, что фармацевтические компании не раскрывают детали цепочки поставок, и поэтому специалистам трудно предсказать, какие конкретные лекарства подпадают под угрозу. Как подчеркивают аналитики Morgan Stanley, нехватка лекарств начнется ощущаться в нынешних условиях пандемии коронавируса гораздо быстрее. Дефицит поставок также может привести к повышению цен для потребителей.