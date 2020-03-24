Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло вдвое

Более чем вдвое выросло в Киргизии количество выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщают в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Утром 24 марта число зараженных оценивалось в 16 человек. Однако уже через несколько часов общее число инфицированных достигло 42 человек.

Больные находятся под наблюдением медиков. Часть из них пребывает в республиканской клинической инфекционной больнице столицы Киргизии. Всего с подозрением на COVID-19 госпитализировали свыше 140 человек, включая нескольких детей. У трех из них - в возрасте от нескольких месяцев до 14 лет - тест на коронавирус дал положительный результат.

Несколько часов назад руководство Киргизии приняло решение ввести с 25 марта чрезвычайное положение по столице и ряду других территорий, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Сотрудников госструктур, не занятых в обеспечении карантина и мер безопасности, планируют перевести на удаленную работу.