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24.03.2020 08:08
Рубрика: В мире

В Киргизии в связи с коронавирусом вводится чрезвычайное положение

Текст: Данияр Каримов

В столице Киргизии, некоторых крупных городах республики и в ряде ее районов в связи с коронавирусом вводится чрезвычайное положение. Указ об этом подписал президент Сооронбай Жээнбеков, назвав это вынужденной мерой.

Фото: Олеся Курпяева
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Режим ЧП вводится в Киргизии с утра 25 марта и продлится, как предполагается, по 15 апреля. В крупных городах, а также районах, где зафиксированы случаи COVID-19, создают комендатуры. Населенные пункты оцепляют блок-постами. Власти готовы объявить комендантский час и ввести особый режим передвижения граждан. Таким образом власти республики надеются ограничить распространение опасной инфекции. Проведение каких-либо массовых акций будет строго запрещено.

На сегодня в Киргизии зафиксировано всего 16 случаев COVID-19. Во всех случаях инфекцию ввезли из-за рубежа. Один из зараженных прибыл из Европы. Остальные - паломники, вернувшиеся с инфекцией из арабских стран, куда выезжали поклониться мусульманским святыням.

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За несколько часов до объявления ЧП премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев выступил с заявлением, в котором посетовал, что, несмотря на введение чрезвычайной ситуации, многие граждане продолжают вести себя беспечно, чем подвергают опасности окружающих.

"Медики говорят, что любой человек может оказаться зараженным, а до появления первых симптомов охватившего почти весь мир заболевания проходит до 14 дней, - напомнил он. - До этого срока нельзя узнать, кто вас заразил и кого, возможно, уже заразили вы. Вирус не где-то далеко - он уже среди нас. Мы вынуждены принимать очень жесткие меры по защите здоровья граждан! Отныне органы внутренних дел, патрульная милиция и местные власти будут применять всю полноту власти по отношению к тем, кто своей беспечностью ставит под угрозу безопасность других людей".

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