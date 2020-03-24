В Китае обнаружена самая древняя коммунальная система

Археологи нашли самую раннюю городскую дренажную систему Китая, возраст которой превышает 4000 лет. Предположительно, она была возведена представителями древней культуры Луншань.

Как сообщает агентство "Синьхуа", ранняя дренажная система была обнаружена в руинах древнего города Пинлян-Тай в Хуайяне, центральная провинция Хэнань. Несколько керамических труб были обнаружены на неолитическом участке, который относится к культуре Луншань.

Эта группа народов проживала в бассейне реки Хуанхэ на протяжении первой половины II тысячелетия до н.э. Что касается возраста раскопанных труб, то ученые оценили его более чем в 4000 лет.

"Керамические трубы были связаны с дренажными канавами по всему городу", - говорит Цао Яньпэн, научный сотрудник Института реликвий и археологии провинции Хэнань.

По сути, это была ливневая канализация. Подобных объектов такого возраста на территории Китая еще не находили. Археологи считают, что обнаруженная дренажная система является самой ранней и наиболее полной из известных науке.

Открытие имеет больше значение для исследователей. Оно показывает, что более 4000 лет назад общество уже было организованным. Причем, это был не частный проект, а проект властей. Развитие государственных объектов и увеличение производительности труда являются ключевыми показателями для измерения уровня развития общества на любом отрезке времени.

Руины города Пинлян-Тай были обнаружены в 1980 году. Известно, что это поселение когда-то было региональным центром культуры Луншань. По словам Цао, за прошедшие годы в ходе раскопок там было обнаружено множество реликвий, в том числе роскошная нефритовая посуда и керамика.

Кстати, несколько месяцев назад здесь же были обнаружены застывшие в глине следы от колес. Исследователи признали их самой древней колеей на территории Китая. Возраст этих следов составляет как минимум 4200 лет.