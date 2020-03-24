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24.03.2020 16:35
Рубрика: Общество

В Китае обнаружена самая древняя коммунальная система

Текст: Денис Передельский
Фото: www.news.cn Фото: www.news.cn
Фото: www.news.cn

Археологи нашли самую раннюю городскую дренажную систему Китая, возраст которой превышает 4000 лет. Предположительно, она была возведена представителями древней культуры Луншань.

Как сообщает агентство "Синьхуа", ранняя дренажная система была обнаружена в руинах древнего города Пинлян-Тай в Хуайяне, центральная провинция Хэнань. Несколько керамических труб были обнаружены на неолитическом участке, который относится к культуре Луншань.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Эта группа народов проживала в бассейне реки Хуанхэ на протяжении первой половины II тысячелетия до н.э. Что касается возраста раскопанных труб, то ученые оценили его более чем в 4000 лет.

"Керамические трубы были связаны с дренажными канавами по всему городу", - говорит Цао Яньпэн, научный сотрудник Института реликвий и археологии провинции Хэнань.

По сути, это была ливневая канализация. Подобных объектов такого возраста на территории Китая еще не находили. Археологи считают, что обнаруженная дренажная система является самой ранней и наиболее полной из известных науке.

Открытие имеет больше значение для исследователей. Оно показывает, что более 4000 лет назад общество уже было организованным. Причем, это был не частный проект, а проект властей. Развитие государственных объектов и увеличение производительности труда являются ключевыми показателями для измерения уровня развития общества на любом отрезке времени.

Руины города Пинлян-Тай были обнаружены в 1980 году. Известно, что это поселение когда-то было региональным центром культуры Луншань. По словам Цао, за прошедшие годы в ходе раскопок там было обнаружено множество реликвий, в том числе роскошная нефритовая посуда и керамика.

Кстати, несколько месяцев назад здесь же были обнаружены застывшие в глине следы от колес. Исследователи признали их самой древней колеей на территории Китая. Возраст этих следов составляет как минимум 4200 лет.

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