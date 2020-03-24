МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой

Российское дипведомство и посольства в круглосуточном режиме оповещают наших туристов, которые "застряли" в странах, закрывших международное сообщение из-за вспышки коронавируса, о том, как и какими рейсами они смогут в ближайшее время улететь домой. Информация постоянно обновляется на страничках МИД и дипмиссий в соцсетях.

Посольство России на Филиппинах, где почти 700 наших соотечественников в условиях режима ЧП оказались разбросаны по десятку тропических островов, включая самые труднодоступные, "нетуристические" места, развернуло в Facebook настоящий виртуальный оперативный штаб. Там в режиме реального времени не только обновляется вся информация о предстоящем вылете (объявлено, что большинство россиян смогут улететь 26 марта из международного аэропорта на острове Себу, куда за ними прилетит чартерный борт авиакомпании "Azur Air"). Небольшой штат дипмиссии (который из-за чрезвычайного положения и сам ограничен в передвижениях по стране, находясь в 800 километрах от точки эвакуации) проделывает титаническую работу, составляя и уточняя списки всех желающих улететь из Манилы, с островов Себу, Боракай, Бохол, Негрос, Минданао, Миндоро, Палаван и более мелких островков, каждый день выходит в прямой эфир по видеосвязи и старается не оставить без ответа ни один из вопросов, которые обеспокоенные соотечественники задают на страничке.

"Друзья, не волнуйтесь, вас не забудут!", "Не переживайте, всех вывезем!", "Всем терпения и самообладания, все будет хорошо!" - так сотрудники посольства успокаивают подписчиков, не забывая про смайлики и здоровый юмор. "Вы лучшие!" - пишут им. "Лучшими будем, когда вы долетите до дома и боракайцев освободим", - парируют дипломаты. "Спасибо вам за то, что вселили в нас всех спокойствие, давая такую обратную связь и полную информацию. Общение в наших WhatsApp чатах за несколько дней изменилось с панически-нервного на спокойное, с большой долей юмора и взаимопомощи. Если будет нужно, то я и в седьмой раз отправлю свои данные для внесения в список", - пишет одна из россиянок. Некоторые предлагают посольским любую посильную помощь со своей стороны, например, в составлении тех же списков.

После того, как местные власти закрыли сообщение между отдаленными частями страны, отменив в том числе внутренние спецрейсы для транспортировки пассажиров, о которых ранее существовала договоренность, ситуация осложнилась еще больше. Посольству удалось организовать перелет из провинций Негрос и Сикихор и с острова Минданао на Себу бортами вооруженных сил Филиппин. "Нам любезно вызвалось помочь отделение байкеров "Ночные волки". Если вам предлагают помощь наши байкеры, не отказывайтесь! Любыми путями добраться до аэропорта", - призывают дипломаты. На вопрос о том, чем могут помочь байкеры, терпеливо уточняют: "Прокатят с ветерком". На странице дипмиссии можно найти детальную информацию о расписании рейсов катеров, которые также доставят туристов на Себу, а также посольских автобусов с попутным заездом в офисы, где пассажирам централизованно оформят медстраховки (без них из страны попросту не выпустят).

По последней информации от советника-посланника Татьяны Шлычковой, проблем с истекшими визами возникнуть не должно: по договоренности с местными властями вопрос должен решиться положительно на месте, в аэропорте Себу. При этом объявленную вначале стоимость авиабилета в 500 евро, неподъемную для большинства людей, оставшихся уже без средств и зачастую без крыши над головой (многих выселяют из отелей), удалось снизить до 100 евро. Кроме того, дипломаты опубликовали факсимиле официальной справки от консульства, с которой можно выходить на улицы в условиях комендантского часа. Еще 18 марта посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев записал видеообращение к соотечественникам, заверив их: "Вы не забыты и не брошены. Мы работаем в круглосуточном режиме и сделаем все возможное, чтобы вам помочь".

Наших граждан информируют и о вариантах вылета из Египта. Сейчас в стране остается около двух тысяч россиян. "Посольство совместно с МИД и другими компетентными российскими органами продолжает работать над их скорейшим возвращением на родину", - сообщает дипмиссия РФ в Каире. На днях, 23 марта, из столичного аэропорта спецрейсом "Аэрофлота" в Москву были доставлены 164 туриста.

Посольство РФ в Таджикистане также передает, что 25 марта в 18.45 по местному времени заявлен специальный рейс компании "Таджик Эйр" 7J 627 из Душанбе в Домодедово. Кроме того, 24 марта в Москву из таджикской столицы смогли улететь 189 российских граждан.

На Смоленской площади со ссылкой на Росавиацию подтвердили: около четырех тысяч наших соотечественников уже смогли вернуться из Марокко, Индонезии, Киргизии, Молдавии, Болгарии, Венгрии, Португалии, Франции, Черногории, Сербии, вылететь с испанского острова Тенерифе и с Кипра. Кроме того, ведомства сейчас работают над вариантами эвакуации людей из Южной Америки. Не исключено, что логистика будет такой: сначала трансатлантический перелет до одной из европейских столиц (речь идет о Мадриде или Лиссабоне), а уже оттуда в РФ рейсами "Аэрофлота".