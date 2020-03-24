Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.

Учитывая рост цен на новые автомобили, подготовленный министерством проект постановления правительства предполагает также увеличить максимальную цену автомобиля, который можно купить по программе, с 1 млн до 1,5 млн рублей. "Это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В минпромторге напоминают, что главное условие для льготного автокредита - выбранная марка должна быть локализована в России.

Перечень доступных по программе моделей может быть расширен за счет Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur. Можно будет рассчитывать и на KIA Sportage и Nissan Qashqai в начальных версиях, указывает руководитель пресс-службы аналитического агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов. Семьи также смогут обратить внимание на Skoda Octavia, Hyundai Elantra и на несколько моделей KIA (Ceed, Ceed SW, Cerato, Soul, Optima). В проектируемый лимит можно уложиться и при покупке некоторых комплектаций новых кроссоверов, продажи которых стартовали в России недавно. К примеру, Skoda Karoq и KIA Seltos.

В перечень доступных по программе моделей попадут Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur

Расширение программы льготного автокредитования может удержать спрос от падения, полагают в Ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

В проекте минпромторга также предусмотрена скидка в 25% при покупке в кредит электромобиля.