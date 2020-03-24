Мишустин поручил создать дополнительные лаборатории по тестам на коронавирус

Роспотребнадзору дано указание обеспечить незамедлительное информирование населения о результатах тестов на коронавирус, проведенных в новосибирском НИИ "Вектор". Кроме того, ведомство совместно с регионами должно разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторий для тестирования населения с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза.

В срок до 25 марта Минздрав и Роспотребнадзор должны утвердить инструкции и методические указания по работе с населением при информировании о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в различных ситуациях, связанных с распространением инфекции.

Федеральная антимонопольная служба и Минкомсвязи за несколько дней проведут анализ изменений операторами мобильной связи тарифов на услуги, связанные с возможностями населения работать удаленно.

Министерство юстиции до завтра должно представить предложения по усилению ответственности за нарушение режима карантина. Работа уже сделана - вчера Минюст "рапортовал" о внесении в правительство законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях.