МОК подтвердил перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год

В заявлении отмечается, что такое решение было принято в ходе общения премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха. Ранее о переносе Олимпиады сообщил сам Абэ.

Премьер-министр Японии и глава МОК согласились, что Игры должны стать безопасными как для участников, так и для зрителей. С учетом отмены соревнований атлетам необходимо подойти в ним в оптимальной форме, что сделать в нынешних условиях просто невозможно.

Паралимпийские игры также пройдут не позже лета 2021 года. В свою очередь олимпийский огонь все это время будет храниться в Японии, а Олимпиада-2020 и Паралимпиада-2020 сохранят свои названия.