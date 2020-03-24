Приказ департамента здравоохранения города Москвы от 22 марта 2020 года № 230 "Об утверждении регламентов (алгоритмов) работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы в период с 23 по 30 марта 2020 г. по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и контактным с ними лицам"

В соответствие с приказом Минздрава России от 16 марта 2020 г. № 171 "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в связи с выявлением случаев заболевания среди населения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и в целях максимально эффективного оказания медицинской помощи жителям города Москвы приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Схему работы службы скорой помощи на период с 23 по 30 марта 2020 г. (приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. Алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции на дому (приложение 2 к настоящему приказу).

1.3. Алгоритм действий медицинского работника при осмотре на дому пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) (приложение 3 к настоящему приказу).

1.4. Форму Согласия на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 4 к настоящему приказу).

2. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Старшинину А.В. обеспечить:

2.1. Дистанционное консультирование пациентов (телемедицинские консультации), заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2.2. Определение в каждой медицинской организации лиц (с указанием ФИО. должности, контактных данных), ответственных за организацию проведения телемедицинских консультаций, включая работу по передаче данных и информации о пациентах, техническое сопровождение.

3. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы Плавунову Н.Ф., руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь обеспечить:

3.1. Консультирование пациентов, в отношении которых выданы постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве (его заместителя) об изоляции больного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или контактного с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

3.2. Отбор биологического материала от больных и контактных с ними лиц для исследований на наличие инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.

3.3. Информирование медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

3.4. Обязательную госпитализацию:

3.4.1. Пациентов с тяжелой клинической картиной протекания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), имеющих клиническую совокупность двух и более признаков на фоне лихорадки: температура тела >38,50oС; ЧДД >30; SpO2<93%.

3.4.2. Больных с тяжёлой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа, внебольничной пневмонией.

3.4.3. Иных заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), являющихся пациентами группы риска: беременных женщин, старше 65 лет, имеющих хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

3.5. Взятие биоматериала (мазок из зева и носа), вручение постановлений Главного государственного санитарного врача по г. Москве (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции в том же помещении, где проживает больной или в другом жилом помещении, фотографирование и постановку на активное наблюдение в поликлинику лиц, без признаков заболевания или с легким течением заболевания, находившихся в контакте с пациентами с положительными анализами на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и постановку их на активное медицинское наблюдение в поликлинику.

3.6. Если при оценке домашних условий госпитализируемого выявляется проживание в жилом помещении, в котором находится пациент, несовершеннолетних детей, родственников, требующих ухода или экстренной помощи, или сам пациент требует ухода, сообщать об этом на линию Социальной помощи по телефону: 8 (495) 870-45-12.

3.7. Работу медицинского персонала в соответствии с приложениями к настоящему приказу.

4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы Плавунову Н.Ф. обеспечить медицинскую эвакуацию пациентов, указанных в настоящем приказе.

5. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы Плавунову Н.Ф. и руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь обеспечить раздачу информационных материалов, рекомендаций для заболевших коронавирусной инфекцией и их родственников, правил обработки помещений больного коронавирусной инфекцией.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя Департамента Старшинина А.В., Токарева А.С.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы И.Хрипун











