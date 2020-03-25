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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

При легком течении коронавируса больным в Москве разрешат лечиться на дому

Текст: Любовь Проценко
Временный порядок лечения больных с коронавирусной инфекцией для медицинских организаций на период с 23 по 30 марта утвердил своим приказом глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В соответствии с ним больные с легким течением болезни могут при их согласии лечиться на дому. К этой категории отнесены пациенты с температурой меньше 38,5 градусов, частотой дыхательных движений меньше 30, сатурацией крови кислородом больше 93%, а так же со свободным дыханием. Им должны обеспечить консультации с помощью телемедицины.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Оговорено в документе и чем лечить будут заболевшего. "Пациенту дома будет назначено следующее лечение: прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол)", - говорится в документе.

А при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов, пациент будет считаться выздоровевшим. Сейчас из больницы выписывают не только перенесших коронавирус, но и подозреваемых в заражении этой инфекцией после трех анализов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Обязательной же госпитализации подлежат пациенты с тяжелой клинической картиной протекания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), имеющие клиническую совокупность двух и более признаков на фоне лихорадки: температура тела ~38,50 С; ЧДД ~30; Sp02$93%, а так же больные с тяжёлой клинической картиной, нетипичным течением ОРВИ или внебольничной пневмонией. Стационарному лечению подлежат и заболевшие из группы риска: беременные женщины, лица старше б5 лет,имеющие хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Если при оценке домашних условий госпитализируемого выявится проживание вместе с пациентом несовершеннолетних детей, родственников, требующих ухода или экстренной помощи, или в уходе нуждается сам пациент, медики должны сообщить об этом на линию Социальной помощи по телефону: 8 (495) 870-45-12.

Если человек вернулся из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, врач должен взять у него тест (мазок из зева и носа) на коронавирус на дому. Это же относится и обслуживанию пациентов старше 60 лет или с хроническими заболеваниями.

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