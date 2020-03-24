На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом

Власти Кубы сообщили о госпитализации еще одной гражданки России с коронавирусом. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

"60-летняя гражданка России, проживающая в столичном районе Плайя. Прилетела в страну 15 марта из Доминиканской республики. Первые симптомы появились 18 марта, а 19 марта она поступила в Институт тропической медицины Педро Кюри", - говорится в распространенном заявлении министерства здравоохранения Кубы.

"Ее состояние удовлетворительное", - отменили в местном минздраве.

Таким образом, это второй случай госпитализации россиян с COVID-19 на острове. Накануне стало известно, что 45-летний гражданин России находится в критическом состоянии в этом же медицинском учреждении.

Всего на Кубе выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших составило 48 человек. На данный момент зарегистрирован один летальный исход, двое пациентов находятся критическом состоянии, один - в тяжелом.

Также в минздраве сообщили, что из госпиталя в Санта-Кларе накануне был выписан 25-летний пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус. Он отправлен домой на амбулаторное лечение.

Всего на Кубе под подозрением на COVID-19 в карантинных центрах находятся 1229 человек, из которых 174 - иностранцы.