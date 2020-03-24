Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20 марта 2020 года № 13-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством непреодолимой силы, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".";

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номерам телефонов:

8-911-593-92-46, 8-911-564-94-19;

8 (81853) 4-28-89, 4-29-23, 4-21-58;";

3) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить для посетителей функционирование подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа физкультурно-спортивных организаций, организаций дополнительного образования, организаций в сфере культуры и искусства;".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский







