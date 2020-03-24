Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20 марта 2020 года № 13-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Новости

МИД: Москва и Сараево координируют действия в борьбе с коронавирусом 22:11
В Симферополе энергоподстанцию украсила картина Айвазовского "Штиль" 22:07
В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов 21:48
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет 21:47
Захарова предложила ввести санкции против стран G20 21:13
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз 21:11
Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина 21:07
В Крыму школьникам начали транслировать уроки по телевидению 21:04
В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса 20:58
Врач рассказал Путину о двух сценариях ситуации с коронавирусом 20:47
Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 марта 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20 марта 2020 года № 13-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 20 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством непреодолимой силы, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".";

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номерам телефонов:

8-911-593-92-46, 8-911-564-94-19;

8 (81853) 4-28-89, 4-29-23, 4-21-58;";

3) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить для посетителей функционирование подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа физкультурно-спортивных организаций, организаций дополнительного образования, организаций в сфере культуры и искусства;".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией