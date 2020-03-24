Новый король бюджетных смартфонов. Обзор realme C3

За неполный год компания realme просто взорвала российский рынок смартфонов и довольно плотно укрепилась в роли "народного бренда". Смартфоны компании стоят непозволительно дёшево, и предлагают полный набор характеристик, которые не предоставляют даже конкуренты "подороже". Да, это не совсем честный способ в виде демпинга, но кто на новый рынок заходит, тот и музыку заказывает.

Долгое время realme ориентировалась только на среднебюджетный сегмент, но в конце прошлого года выпустила первый крутой флагман, обзор которого вы можете почитать здесь, а сейчас решила зайти в совсем бюджетный сегмент, где уже некоторое время ведут непримиримую борьбу Samsung Galaxy A01 и Redmi 8A.

И кажется, что их война подходит к концу, потому что realme C3 превосходит их во всём. Как так вышло? Давайте разбираться!

Дизайн и внешний вид

realme - бренд молодёжный, поэтому даже ребристый пластик, из которого выполнена задняя крышка, выглядит очень стильно. Смартфон приятно держать в руках, пластик матовый, а это значит, что он не будет выскальзывать и загрязняться отпечатками пальцев. На выбор доступны два цвета - синий и красный. На наш субъективный взгляд, синий выглядит гораздо привлекательнее красного. Комплектного чехла нет, но он был бы непозволительной роскошью. Говоря откровенно, он абсолютно не нужен - крышку довольно трудно поцарапать, а уж тем более разбить.

Спереди расположился экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600 на 720 точек) и традиционным соотношением сторон 20:9. По сравнению с матрицами Galaxy A01 и Redmi 8A экран realme C3 выглядит очень сочно и чётко. Конечно, это не FullHD, поэтому иногда пиксели будут видны, но экран объективно хорош. Несмотря на довольно большую диагональ, смартфон выполнен настолько компактно, что им спокойно можно управлять одной рукой. Невольно вспоминаются времена iPhone 5S и iPhone 6, когда смартфоном можно было пользоваться без перехватывания рукой. Эх, ностальгия... Ладно, с дизайном у realme C3 всё хорошо и он выглядит гораздо красивее конкурентов. А что там с железом?

Характеристики и производительность

Здесь дела обстоят ещё лучше. Сердцем смартфона является не посредственный Qualcomm Snapdragon 439, как в Samsung и Xiaomi, а MediaTek Helio G70. И не спишите плеваться: MediaTek всегда были королями нижнего сегмента и выпускали очень крутые решения. Helio G70 не оставляет никаких шансов Snapdragon 439 - его тактовая частота выше конкурента на 20%, он поддерживает быструю загрузку файлов, а графический процессора и вовсе мощнее в два раза. В тандеме с 3 Гб оперативной памяти быстрого стандарта LPDDR4X смартфон просто летает, не греется, а с тяжёлыми приложениями справляется идеально. Можно даже поиграть в мобильную Call Of Duty на средних настройках графики и не познать боль всего мира.

С остальными характеристиками всё тоже отлично: 32 или 64 Гб встроенной памяти, возможность поставить microSD и 2 SIM карты одновременно, аккумулятор объёмом 5000 мАч, Bluetooth 5.0, разъём для наушников, поддержка реверсивной зарядки и... NFC! Да-да, это не шутка, в модификации смартфона на 64 Гб стоит полноценный NFC, чего нет ни у одного конкурента realme C3. За это компании можно простить разъём micro USB.

А вот к чему придраться нельзя, так это ко времени автономной работы. Не самое высокое разрешение экрана, хорошая энергоэффективность процессора и большой объём аккумулятора делают своё дело. При умеренном использовании смартфон спокойно проживёт два полноценных дня, а если нагружать его и использовать очень активно, то перед сном у вас останется около 10%. Отличный результат.

Кстати, realme наконец перевела свои смартфоны с Color OS на фирменную оболочку realme UI. Она работает очень быстро, выглядит красиво и современно, при этом сохранила все полюбившиеся функции Color OS. Идеальный компромисс.

Сейчас вылетит птичка!

В realme C3 установлена тройная камера с поддержкой искусственного интеллекта, датчиком глубины и полноценным 4-х кратным зумом. Апертура основного модуля на 12МП составляет f/1.8, что позволит делать действительно неплохие снимки даже в условиях недостаточного освещения. А ещё здесь есть поддержка полноценного HDR, что довольно круто для смартфона такого уровня. Сами фотографии днём получаются отличными и и превосходят снимки конкурентов. Картинка хорошо детализирована, баланс белого не уходит в один объект, а шумодав не обрубает картинку при первой же размытой детали. Портретный вообще достоин отдельной строчки - датчик глубины здесь работает идеально и размывает фон покруче многих смартфонов подороже.

Про фронтальную камеру здесь особо ничего не расскажешь, это 5 Мп модуль с возможностью широкоугольной съёмки и HDR в комплекте. Снимает неплохо и для селфи в Instagram отлично сойдёт.

Краткий итог

Что мы имеем в итоге? За 7990 рублей мы получаем настоящего убийцу всех бюджетных смартфонов. Мощное железо, большое время автономной работы, NFC, хороший дизайн, экран и достойные камеры. Да, смартфон есть за что поругать, но всё это меркнет как на фоне его собственных достоинств, так и недостатков конкурентов. У realme получился отличный аппарат. И его определённо ждёт большой успех на рынке.