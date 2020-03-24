ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год

Олимпийский комитет России поддержал решение МОК и правительства Японии о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал перенос Летних Олимпийских игр, заявив, что с пониманием относится к принятому решению и полностью поддерживает МОК в заботе о здоровье и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего Международного спортивного сообщества.

"Очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества. Мы надеемся, что в конечном итоге Олимпийские Игры в Токио пройдут в атмосфере грандиозного всеобщего праздника и послужат делу объединения стран и народов, в чем сейчас мир нуждается особо, с моей точки зрения", - заявил Поздняков.

По словам главы ОКР, предстоит много совместной работы с учетом новых сроков проведения Игр. А главное - перенос даты Олимпиады позволит международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний.

"ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учетом изменившихся сроков проведения. Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам", - говорится с заявлении главы ОКР.