Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020

В понедельник Олимпийский комитет США опубликовал на своем сайте сообщение, в котором призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры-2020, срок проведения которых - с 24 июля по 9 августа, на более поздний срок. Ранее с аналогичными призывами выступили Национальные олимпийские комитеты нескольких стран.

НОК США признал, что перенос Олимпиады-2020 в Токио на более поздний срок становится все более реальным. А предложение о переносе было принято после консультаций с американскими спортсменами.

"Мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что игры будут проведены в безопасных и равных условиях для всех участников", - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

В США уверены, что даже если пандемия коронавируса спадет к лету, то крайне трудно будет организовать тренировочный процесс и работу антидопинговых служб.

Позже к решению Олимпийского комитета страны присоединилась федерация гимнастики США. Сообщается, что по результатам опроса 62% членов сборной проголосовали за перенос Игр.