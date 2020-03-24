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24.03.2020 07:25
Рубрика: Спорт

Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020

Текст: Максим Домчев
Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести старт Олимпийских игр в Токио.

В понедельник Олимпийский комитет США опубликовал на своем сайте сообщение, в котором призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры-2020, срок проведения которых - с 24 июля по 9 августа, на более поздний срок. Ранее с аналогичными призывами выступили Национальные олимпийские комитеты нескольких стран.

Фото: REUTERS/ISSEI KATO
NHK: Вопрос о переносе Олимпиады решен

НОК США признал, что перенос Олимпиады-2020 в Токио на более поздний срок становится все более реальным. А предложение о переносе было принято после консультаций с американскими спортсменами.

"Мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что игры будут проведены в безопасных и равных условиях для всех участников", - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

В США уверены, что даже если пандемия коронавируса спадет к лету, то крайне трудно будет организовать тренировочный процесс и работу антидопинговых служб.

Позже к решению Олимпийского комитета страны присоединилась федерация гимнастики США. Сообщается, что по результатам опроса 62% членов сборной проголосовали за перенос Игр.

Спорт Олимпийские игры В мире США Спортивные организации МОК Олимпиада-2020 Распространение коронавируса COVID-19

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