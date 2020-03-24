В мире
24.03.2020 14:25
Текст: Юрий Сизов

Отложен визит Александра Лукашенко в Латвию

В связи с введением на всей территории Латвии чрезвычайного положения визит белорусского лидера в эту прибалтийскую страну перенесен на более поздние сроки. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе белорусского лидера по итогам телефонного разговора президента РБ со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Как подчеркнул Лукашенко, решение о переносах сроков визита в Ригу белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

Одной из основных тем диалога, уточнил источник в администрации белорусского лидера, который состоялся по инициативы латвийской стороны, были и аспекты двустороннего сотрудничества. Взаимный интерес двух государств представляют в первую очередь вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов и производственной кооперации.

Затрагивалась в беседе лидеров и тема подготовки совместного чемпионата мира по хоккею, который был запланирован на 2021 год.

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