Отложен визит Александра Лукашенко в Латвию

В связи с введением на всей территории Латвии чрезвычайного положения визит белорусского лидера в эту прибалтийскую страну перенесен на более поздние сроки. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе белорусского лидера по итогам телефонного разговора президента РБ со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Как подчеркнул Лукашенко, решение о переносах сроков визита в Ригу белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

Одной из основных тем диалога, уточнил источник в администрации белорусского лидера, который состоялся по инициативы латвийской стороны, были и аспекты двустороннего сотрудничества. Взаимный интерес двух государств представляют в первую очередь вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов и производственной кооперации.

Затрагивалась в беседе лидеров и тема подготовки совместного чемпионата мира по хоккею, который был запланирован на 2021 год.