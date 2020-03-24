Почему футбольный чемпионат Беларуси привлек внимание мировых фанатов

Непредвиденный зрительский бонус достался участникам 30-го футбольного чемпионата Беларуси, который на прошлой неделе стартовал в этой стране. Дело в том, что традиционное первенство республики, десятый тур которого должен завершиться в конце мая, осталось единственным в Европе и немногим на всей планете, не спасовавшим перед пандемией коронавируса, чем и привлекло большое внимание болельщиков.

Буквально накануне старта белорусского первенства права на его трансляцию приобрел и российский "Матч ТВ". Понятно, что и национальные телеканалы показывают все матчи в прямом эфире. Онлайн интернет-трансляции всех игр, организованные ассоциацией "Белорусская федерация футбола", смотрят футбольные болельщики во всех уголках земного шара, уточнили в ассоциации АБФФ.

Кстати, качество футбола в исполнении белорусских команд, если судить о нем по числу первых комментариев, стало откровением для большинства зарубежных экспертов. А фанаты признают, что уровень белорусских клубов очень приличный, накал борьбы зашкаливает, результаты непредсказуемы - это именно то, что привлекает убежденных любителей кожаного мяча, констатирует БЕЛТА.

В частности, все отметили неудачный старт призеров прошлого первенства - из первой тройки только чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" сумели избежать поражения, сыграв вничью на своем поле с вернувшимися в элитный дивизион "Смолевичами" (1:1). Зато главной сенсацией было признано поражение 15-кратного чемпиона страны борисовского БАТЭ от почти никому не известного за пределами Беларуси минского "Энергетика-БГУ" (1:3).

Настоящим откровением для всех стала и игра 22-летнего узбекского форварда Джасурбека Яхшибоева, дважды поразившего ворота борисовчан. Именно он был признан лучшим игроком первого игрового дня юбилейного белорусского первенства.

Зарубежные зрители не обошли вниманием и встречу между "Слуцком" и мозырской "Славией" (3:1). Арбитр этой игры назначил пять пенальти, что является абсолютным рекордом за все время проведения чемпионата Беларуси, констатирует агентство.