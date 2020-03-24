Politico: Впервые в истории конгресс США может провести удаленное голосование

В Соединенных Штатах все большее число законодателей призывают принять беспрецедентную меру и перевести работу Конгресса, включая голосование по законопроектам, на удаленный режим, чтобы остановить распространение коронавируса. Такую информацию опубликовала газета Politico.

По ее данным, в понедельник около 70 членов Палаты представителей направили письмо своему руководству в поддержку дистанционного голосования. Подчеркивается, что многие опасаются быстрого распространения коронавируса в конгрессе, когда 435 законодателей будут сидеть в одном помещении для голосования, пишет РИА Новости.

Похожая ситуация складывается и в Сенате. Двое сенаторов, представляющих Республиканскую партию, Кевин Крамер и Линдси Грэм, высказались за удаленное голосование. "Я готов поддержать дистанционное голосование. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Настало время привести Сенат в XXI век", - подчеркнул Крамер.

Ранее Марио Диас-Баларт (республиканец от штата Флорида) стал первым членом конгресса США, у которого был выявлен новый коронавирус COVID-19. Сначала у него появились жар и головная боль. Затем анализ подтвердил у него вызываемое коронавирусом заболевание.