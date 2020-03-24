Сеть возмутил машинист, закрывший переезд ради стаканчика кофе

Это снятое в Румынии видео вызвало широчайший отклик у многонациональной интернет-общественности. Где-то в глухой провинции машинист грузового поезда остановил на переезде локомотив, чтобы побаловать себя порцией горячего эспрессо. Почему бы и нет, если устал за смену, верно? Но беда в том, что все то время, пока помощник машиниста шел от путей к магазинчику, ждал своей очереди и возвращался назад, его, печально чертыхаясь, ждали остановившиеся на переезде автомобилисты, мотоциклисты и прочие участники дорожного движения.

"Это возможно только у нас в Румынии, - с горечью признал один из комментаторов. - У нас худшая в Европе транспортная инфраструктура". По его словам, железные дороги страны постоянно грешат нарушениями графика.

Другой пользователь резонно отметил, что точная остановка локомотива как раз напротив магазинчика говорит о машинисте как о хорошем специалисте, и вместе с тем признал, что с учетом расхода энергии на торможение и разгон состава порция кофе может обойтись для железной дороги слишком дорого.

А больше всего лайков получил комментатор, призвавший не осуждать героя этого видео за внеплановую остановку, которую он сделал, возможно, вовсе не ради кофе. "Может быть, он спрашивал в магазинчике дорогу?" шутливо предположил пользователь и это объяснение в контексте общей картины тоже выглядит логичным.