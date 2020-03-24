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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин

Текст: Любовь Проценко

В четверг, 26 марта, вступает в силу указ мэра Москвы об объявлении домашнего карантина всем москвичам старше 65 лет и горожанам с рядом хронических заболеваний. Для того, чтобы поддержать этих жителей столицы во время вынужденного заточения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе, мэр Сергей Собянин пообещал каждому из них выделить по 4 тысячи рублей. И вот, карантин еще не начался, а первая половина этой суммы - 2 тысячи рублей - уже пришла на карты ветеранов. Вторую половину мэр пообещал перечислить после 12 апреля. Правда, лишь при условии, что режим изоляции будет выполняться.

Фото: iStock
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На эти цели по распоряжению главы города в Москве выделено из резервного фонда 7,6 млрд рублей. Получат эти деньги по сообщению пресс-службы мэра и правительства Москвы 1,9 млн горожан.

Пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, средства поступают автоматически, без заявления в течение трех дней на счет, на который ежемесячно перечисляются пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает их через почтовые отделения, деньги будут доставлены на дом.

Москвичам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни почек, онкологические заболевания, инфаркт, инсульт и др.), независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону 8-495-870-45-09.

После регистрации заявки в колл-центр для получения реквизитов счета и уточнения другой необходимой информации с заявителем свяжется сотрудник районного отдела социальной защиты. Личных заявлений от граждан также не требуется.

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