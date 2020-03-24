Путин осмотрит новую больницу для зараженных коронавирусом

Президент России с вертолета осмотрит новую больницу, которая строится в Коммунарке для зараженных коронавирусом.

Сегодня глава государства собрал совещание в своей подмосковной резиденции. "Давайте поедем и посмотрим, как там реально в Коммунарке", - сказал Владимир Путин мэру Москвы Сергею Собянину. "Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", - ответил мэр. "Сейчас вообще Коммунарку посмотрим", - заметил президент.

Перед совещанием Собянин как раз был на стройплощадке. "За две недели мы 40 процентов объема выполнили. Я приехал в поле, показал пальцем, где строить. Сегодня там пять тысяч человек работает, через три недели, скорее всего, мы ее уже введем", - уверен он.

Новая больница реально огромная, больше Морозовской, описал столичный градоначальник: "Она по плоскости размазана, одноэтажное здание, вместе с общежитиями для персонала и т. д. Замкнутое такое пространство". Половина коек - реанимационные, такого вообще нигде в стране нет: из 500 коек - 260 реанимационные, сказал он. Много хорошего оборудования. "Просто сейчас "сараи" строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать", - заключил мэр.