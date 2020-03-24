Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке

Президент осматривает больницу в Коммунарке.

Напомним, сегодня в своей загородной резиденции Ново-Огарево глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.

В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Президент выслушал доклады о положении дел", - сказал информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что там же, на совещании, решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела.