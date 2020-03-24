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24.03.2020 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудницу ФНС в Костроме осудили за взяточничество

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Свердловский суд Костромы признал виновной в получении взяток бывшей начальнице отдела камеральных проверок ИФНС России по городу Костроме. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК, бывшая начальница отдела камеральных проверок городской ИФНС обеспечила беспрепятственную регистрацию ликвидации трех фирм, зная о том, что в ликвидационных балансах организаций содержатся сведения, подлежащие проверке.

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- В целях ускорения процедура проводилась без принятия мер к проверке представленных сведений, без решения вопроса о привлечении к налоговой ответственности. При этом обвиняемая заведомо знала, что в ряде случаев организациями были представлены фиктивные документы, якобы подтверждающие отсутствие с их стороны нарушений налогового законодательства, - сообщили в СК.

Кроме того, начальница отдела разгласила налоговую и служебную тайну, передав одному из коммерсантов информацию о финансовом состоянии ряда компаний. За свои незаконные действия чиновница в октябре 2017 и январе 2018 года получила взятки в общей сумме 110 тысяч рублей.

После того как о тайном бизнесе чиновницы узнали оперативники УФСБ, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Во время следствия подозреваемую уволили с работы. Посредницей в передаче взяток выступала бывшая сослуживица подозреваемой. Во время следствия она серьезно заболела. Дело в отношении нее сначала выделили в отдельное производство, а затем прекратили - в связи со смертью фигурантки.

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Суд приговорил экс-начальницу отдела налоговой инспекции к штрафу в 1,7 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет.

Как сообщили "РГ" в Свердловском райсуде Костромы, в отношении взяткодателя суд прекратил уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием. И представитель коммерческой фирмы, и чиновница признали свою вину, написали явку с повинной и сотрудничали со следствием. Адвокаты подсудимой представили положительные характеристики и справки о у нее наличии иждивенцев, поэтому суд счел возможным не назначать бывшей сотруднице налоговой наказание, связанное с лишением свободы.

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