В Брянске адвокат задержан за взятку в пять миллионов рублей

В Брянске сотрудники ФСБ задержали адвоката из Санкт-Петербурга. Его подозревают в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщили в региональном управлении СК.

Петербургского юриста наняли защищать начальника отдела по расследованию организованной преступности УМВД по Брянской области, также задержанного при получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, адвокат пообещал за пять миллионов рублей, переданных кому надо, обеспечить своему клиенту сравнительно мягкое наказание - не более шести лет лишения свободы и штраф в сумме взятки (санкция части 6 статьи 290 УК предусматривает до 15 лет колонии и 15-кратный штраф).

Деньги защитнику передал брат подполковника полиции. Операция проходила под контролем сотрудников ФСБ, сразу после получения денег адвокат был задержан. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следователи предполагают, что запрошенную сумму юрист собирался оставить себе.

По решению суда адвокат помещен в СИЗО.