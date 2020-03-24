В Центральной России созданы штабы по контролю и мониторингу ситуации на потребительских рынках. В торговых сетях отслеживают запасы продуктов питания и цены на отдельные виды продукции: от подсолнечного масла, круп и консервов до моющих средств, спичек и антисептических лосьонов. Запасов пока достаточно, информируют власти.

Продуктов на складе и в распределительных центрах достаточно, чтобы вовремя пополнять ими магазины. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

В Воронежской области штаб был создан 17 марта. Руководители компаний-ретейлеров подтвердили, что на их складах хранятся товары первой необходимости в количестве, которого хватит на две-три недели бесперебойной торговли. За неделю спрос на бакалею увеличился в среднем на 30-40 процентов, на антисептические средства - на 50.

Торговые сети увеличили объемы поставок, отказы поставщиков отсутствуют, дефицита товара нет. В магазинах регулярно проводят дезинфекцию. Кое-где на входах в торговый зал и в овощных отделах появились посты со средствами для мытья рук.

Жители столицы Черноземья продолжают создавать собственную "подушку безопасности", приобретая продукты с длительным сроком годности, пока они не взлетели в цене. Пустыми полки в супермаркетах не назовешь. Однако периодически то там, то здесь разбирают подчистую мясные и рыбные консервы, макароны или крупу (по акции - пачки более дорогих сортов и брендов остаются на месте), муку и сахар.

Корреспондент "РГ" несколько дней подряд наблюдала на ближайшем к дому мини-рынке внушительную очередь к "дешевому" киоску с бакалеей. Цены там остаются прежними, товар не кончается, но внезапным вниманием к своему прилавку продавец скорее напугана, чем обрадована. В очереди за гречкой (60 рублей за килограмм) и горохом (35 рублей) по 30-40 минут стоят главным образом пенсионеры. Прочие граждане в будни приходят за покупками после работы - а с 18-19 часов киоски, как правило, закрываются. В супермаркетах ажиотаж не столь заметен. Но видно, что многие покупатели (а точнее, покупательницы) старше 30 к стандартному вечернему набору из хлеба, молока и "чего-нибудь к чаю" прихватывают невзначай пакет муки или пачку риса.

Возможны локальные логистические сложности, однако дефицита не наблюдается

- Ситуация с наличием товаров в торговых сетях Воронежа стабильная, но с 16 марта отмечается повышенный спрос на бакалейную группу товаров, крупы, макароны и соусы, - рассказала и. о. руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Юлия Галкина. - Также вырос спрос на туалетную бумагу и влажные бактерицидные салфетки. При этом товары имеются на складах в достаточном количестве. Запасы рассчитаны на три недели и при необходимости будут увеличены. В связи с повышением спроса увеличивается объем поставок, подвоз товаров в магазины осуществляется без препятствий даже ночью. Возможны локальные логистические сложности, однако дефицита не наблюдается. Безусловно, не возбраняется закупать продукты впрок, но следует понимать, что они не кончатся.

В Ярославле спрос на продукты долгого хранения также вырос, но полки не опустели. На прошлой неделе в одном из сетевых магазинов неподалеку от "Ярославля-Главного" заметно поредел ассортимент круп: не стало гречневой и геркулесовой, а из тех, что были в наличии - рис, пшено, перловка, ячневая крупа, - остались только дорогие. Менее плотно оказались уставлены полки с печеньем и мясными продуктами, подлежащими заморозке, а вот ассортимент консервов не изменился совсем.

В департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области сообщили, что штаб по мониторингу ситуации на потребрынках создан 16 марта. Кроме того, в области работает межведомственная комиссия почти с тем же функционалом.

"Может быть, полки на какие-то полчаса где-то и остаются пустыми, но они тут же пополняются, - поясняют в ведомстве. - Люди стали больше покупать круп и консервов. Особенным спросом опять почему-то пользуется гречка. Хотя ее в прошлом году у нас в стране произвели очень много, переживать просто не о чем. Всем торговым точкам настоятельно рекомендовано обеспечить постоянное присутствие товаров первой необходимости на полках. И они это делают, конечно. Тем более что у них сейчас очень растет выручка".

В департаменте также заявили, что "самообеспеченность территории продуктами находится в наилучшем состоянии" и производимого в регионе продовольствия, а также существующих запасов на оптовых распределительных складах совершенно достаточно для удовлетворения потребностей населения.

Что касается цен, то незначительно, на 0,5 процента, подорожала гречка, сахар - на 1,5, а вот пшено, наоборот, подешевело на 1,6 процента. "В целом, скачков цен на товары, входящие в продуктовую корзину - мясо, колбасу, рыбу, яйца, молочные продукты, овощи, масло подсолнечное и сливочное, муку и хлебобулочные изделия, нет", - заверили в департаменте АПК и потребрынка.

Как отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева, повышение спроса "носит искусственный характер": дефицита не наблюдается, продукции в розничной сети и на складах достаточно, роста цен нет. "Федеральные и региональные сети корректируют свою работу, они увеличили число заявок поставщикам, проводится работа по минимизации скопления покупателей в торговых залах. Мониторинг ситуации проводится ежедневно", - сообщили власти.

Активно включились в работу и в соседней Владимирской области.

В Ярославской области незначительно подорожали гречка и сахар, а вот пшено подешевело

- В перечень объектов торговли и общественного питания, подлежащих первоочередному обследованию, включено 244 объекта, в том числе 170 - в торговле и 74 - в общественном питании. Установлено взаимодействие со всеми органами местного самоуправления по организации обследования хозяйствующих субъектов, - сообщил директор департамента развития предпринимательства Владимирской области Тимур Рамазанов.

Одновременно чиновники будут проверять все аптеки региона на наличие препаратов для лечения инфекций и проводить мониторинг цен на эти лекарства. Для борьбы с последствиями ажиотажа в магазинах департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области открыл специальную горячую линию. По телефону: 8 (4922) 53-16-03 можно сообщать о магазинах, где из продажи пропали товары первой необходимости или резко повысились цены.

В Тамбовской области тоже контролируют ситуацию с ценами и наличием товаров в магазинах, призывают граждан не поддаваться продовольственной панике.

- По устной информации руководителей торговых сетей, товарных запасов хватит не менее чем на месяц. Товары завозятся ежедневно. Объемы заказов увеличены наполовину. Из-за ажиотажного спроса к вечеру, возможно, полки становятся менее заполненными. Но это временное явление. Причем такое наблюдается только в гипермаркетах. В магазинах шаговой доступности никаких проблем с ассортиментом и очередями нет, - подчеркнул и. о. начальника областного управления по развитию промышленности и торговли Руслан Выжанов.

В курских торговых сетях в эти дни отмечают рост спроса на ряд товаров в три-четыре раза, но запасов продовольствия в регионе достаточно.

- По оперативным данным, на мукомольных предприятиях области в остатке имеется около четырех тысяч тонн муки, есть возможность увеличить производство на 30 процентов, - отмечает замглавы региона Сергей Стародубцев. - Гречневой крупы - около 700 тонн, макаронных изделий - более 40 тонн. Мясоперерабатывающие комбинаты, в том числе птицефабрики, работают стабильно и могут увеличить производство на 30-40 процентов.

Самый верный способ предотвратить ажиотаж на продукты питания - постоянно пополнять полки магазинов.

- Мне хочется поблагодарить тех, кто прекрасно справляется сейчас с этой нелегкой задачей: грузчиков, продавцов, товароведов и руководителей магазинов, - заметил начальник управления потребительского рынка Белгородской области Владимир Зубов. - Можно только представить, сколько товара прошло через них в нынешней ситуации.

Ежедневно в Белгородскую область въезжает 400 фур от федеральных ретейлеров. Предпосылок для разрыва логистической цепочки нет.

- Мы в режиме онлайн отслеживаем, в какой торговой точке намечается нехватка того или иного товара, чтобы быстро перераспределить доставку и направить ту же крупу в магазин, где она заканчивается, - заверяет представитель одной из федеральных торговых сетей Роман Черешнев.

Тем временем

По поручению федерального министерства в Воронежской области рассматривается возможность наращивания объемов сельхозпроизводства. Однако воронежские аграрии и без того всегда стараются работать по максимуму (учитывая рыночную конъюнктуру). Пахотных земель, которые бы зарастали сорняками и лесом, здесь практически нет. Заброшенные поля при проверках находят в основном у мелких фермеров, чей бизнес по каким-то причинам "дал течь".

Объемы производства у растениеводов будут традиционно зависеть от погодных условий. По данным властей, в Воронежской области озимые перенесли зиму благополучно, 98 процентов посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Но ученые НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В. В. Докучаева (расположен на юге региона) предупредили, что теплая погода может спровоцировать интенсивный рост растений, что, возможно, снизит их жизнеспособность в случае заморозков.

Вдобавок влаги в почве недостаточно. Осадков и осенью, и зимой выпало меньше, чем обычно, и мартовские дожди, даже если они окажутся обильными, ситуацию не выправят. На глубине от одного до двух метров количество продуктивной влаги вдвое меньше среднемноголетнего показателя. Таким образом, в период весенних полевых работ аграрии Воронежской области будут стараться прежде всего сберечь остатки влаги в почве.