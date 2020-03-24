В Рязани бригады "скорой" отправлены на карантин из-за коронавируса

В Рязани медиков "скорой помощи", госпитализировавших пациента с подозрением на COVID-2019, отправили на карантин. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

На карантине находятся две бригады "скорой помощи". Одна госпитализировала мужчину, приехавшего из Франции, у которого затем подтвердился COVID-2019. Признаков заболевания у медиков нет, но они сдали все необходимые анализы и теперь ждут ответа. Медработники находятся в изоляции на домашнем карантине.

Вторая группа выезжала по аналогичному сценарию к человеку, приехавшему из-за границы, с признаками ОРВИ. Медики знали о подозрениях, при госпитализации пациента все были в костюмах защиты. Тем не менее, они также сдали необходимые анализы, и сейчас находятся на двухнедельном домашнем карантине. Сейчас уже известно, что у пациента, которого они перевозили, коронавирус не подтвердился - страдал обычным ОРВИ. А бригада "скорой" пока ждет результатов.

В Рязанской области на сегодняшний день двое человек с подтвержденным коронавирусом. Это мужчина, приехавший из Франции и заразившаяся от него супруга. Оба находятся на лечении в изоляции. Изолированы и все контактеры - в их число попала и бригада скорой помощи.