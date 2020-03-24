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24.03.2020 14:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в России на сегодня выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин поручил создать дополнительные лаборатории по тестам на коронавирус

28 случаев зарегистрировано в Москве, пять - в Санкт-Петербурге, по четыре случая - в Воронежской и Свердловской областях, три - в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях и Приморском крае, по одному случаю зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Татарстане и Чечне.

При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек - до 22.

Ранее "РГ" сообщала о том, что за последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 пациентов. Среди этих пациентов не было людей с подтвержденным коронавирусом. У всех них взяли необходимые анализы, вирус не подтвердился.

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса раздал ряд поручений. Он призвал разработать схему быстрого развертывания лабораторий для тестов на COVID-19 и ужесточить ответственность за нарушение карантина.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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