В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в России на сегодня выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.

28 случаев зарегистрировано в Москве, пять - в Санкт-Петербурге, по четыре случая - в Воронежской и Свердловской областях, три - в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях и Приморском крае, по одному случаю зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Татарстане и Чечне.

При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек - до 22.

Ранее "РГ" сообщала о том, что за последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 пациентов. Среди этих пациентов не было людей с подтвержденным коронавирусом. У всех них взяли необходимые анализы, вирус не подтвердился.

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса раздал ряд поручений. Он призвал разработать схему быстрого развертывания лабораторий для тестов на COVID-19 и ужесточить ответственность за нарушение карантина.