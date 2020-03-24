Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело двух сахалинских студентов, планировавших нападение на техникум.

В СК объяснили, почему это сделали: в связи с тем, что один из молодых людей является несовершеннолетним. Поэтому председатель Следственного комитета поручил следственному управлению СК России по Сахалинской области "инициировать перед прокуратурой вопрос" о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования следственными органами СК России.

Напомним, 23 марта ФСБ России сообщила о задержании на Сахалине двух студентов 2002-го и 2003-го годов рождения. Они готовили вооруженное нападение на техникум. По информации спецслужбы, молодые люди пропагандировали в интернете терроризм, массовые убийства и суицид. Во время обыска, у них нашли оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и дневники, где было сказано о планируемом нападении.