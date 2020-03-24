На Камчатке пехотинцы ТОФ спровоцировали сход гигантских лавин

На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота минометным обстрелом спровоцировали сход двух лавин общим объемом свыше 200 тысяч кубических метров снега. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Напомним, военнослужащие проводят профилактический обстрел лавиноопасных участков в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной. Стреляют из 120-миллиметровых минометов "Сани".

За минувший день расчеты, выполняя задание, израсходовали более 30 боеприпасов. Контроль за результатами ведут с помощью беспилотников.

Профилактические мероприятия проводят по заявке противолавинного центра Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций из-за схода лавин.