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24.03.2020 04:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине детский омбудсмен займется задержанными ФСБ студентами

Текст: Артем Красиков

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская возьмет под свой личный контроль ситуацию со студентами, задержанными 23 марта сотрудниками ФСБ РФ.

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"Обязательно будем следить за ходом расследования", - цитирует ТАСС слова детского омбудсмена.

Напомним, что в понедельник во время обысков у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на одно из учебных заведений региона.

Уже возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть вторая статьи 205.2 УК РФ).

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