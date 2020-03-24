На Сахалине детский омбудсмен займется задержанными ФСБ студентами

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская возьмет под свой личный контроль ситуацию со студентами, задержанными 23 марта сотрудниками ФСБ РФ.

"Обязательно будем следить за ходом расследования", - цитирует ТАСС слова детского омбудсмена.

Напомним, что в понедельник во время обысков у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на одно из учебных заведений региона.

Уже возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть вторая статьи 205.2 УК РФ).