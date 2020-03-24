В Приморье потенциальных больных COVID-19 выявят группы розыска

В Приморье введут дополнительные меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Одна из них - создание специальных групп розыска, которые смогут быстро определять людей, контактировавших с заболевшими. В них войдут сотрудники полиции, Роспотребнадзора, МФЦ, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Решение было принято на оперативном совещании. Среди других мер - дополнительная дезинфекция общественных мест, организация транспорта для медицинских бригад, которые будут выезжать к больным.

В крупных городах начинают действовать мобильные бригады медиков. Есть вероятность того, что в ближайшее время дополнительно потребуются легковые автомобили. По распоряжению губернатора Приморья Олега Кожемяко, медикам передадут машины из гаража регионального правительства и администраций муниципалитетов.

"Водителям - установить надбавку, после отправить на карантин, а машины продезинфицировать", - поручил глава региона.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, в настоящее время на базе краевой клинической больницы №2 развернуто отделение на 90 коек, а во Владивостокской клинической больнице №4 со вчерашнего дня действует отделение, куда будут доставлять всех граждан с внебольничными пневмониями.

"В краевой клинической больнице №2 у нас определены три категории поступающих: это больные с подтвержденным диагнозом, затем контактировавшие с теми, кто заболел. Третья категория - это обсервация для тех, кто вернулся с симптоматикой из очаговых стран", - уточнила она.

Дополнительные меры дезинфекции введут и в общественных местах, в частности, на спортивных объектах. Это уборка с применением дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями.

Сегодня в Приморье были официально подтверждены два первых случая заболевания коронавирусом.