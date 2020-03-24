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24.03.2020 02:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций. Оба заболевших вернулись из-за границы, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние заболевших удовлетворительное, у обоих заболевание протекает в легкой форме.

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Все, кто находился в контакте в зараженными, также взяты под наблюдение врачей.

Напомним, что заболевшие есть и в соседнем регионе - Хабаровском крае. 19 марта там было подтверждено три случая коронавируса, 22 марта - еще один.

Вчера власти Приморья приняли решения приостановить работу учреждений культуры - театров, музеев, картинных галерей, а также бассейнов, а в спортивных залах ограничить количество посетителей до 50 человек. Меры принимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе. Кроме того, во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске должны быть подобраны помещения для обсерваторов, где будут проходить 14-дневный карантин люди, вернувшиеся из-за границы, не имеющие возможности отправиться на самоизоляцию.

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