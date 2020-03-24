Стали известны подробности похищения новорожденной в Йошкар-Оле

Появились некоторые подробности похищения новорожденной девочки в перинатальном центре Йошкар-Олы.

Напомним, ее пропажу обнаружили в роддоме 23 марта.

Как следует из пояснений СК РФ по Марий ЭЛ к оперативному видео, сразу после пропажи младенца полиция стала отрабатывать версию о том, что его следует искать, в том числе у женщин, потерявших детей.

Непосредственную помощь следственно-оперативной группе оказали главврач и медперсонала ГБУ РМЭ "Перинатальный центр"

В пресс-службе МВД республики "РГ" рассказали, что был организован поквартирный обход. В результате дома у одной из потенциальных подозреваемых и был обнаружен ребенок.

Расследование уголовного дела продолжается.