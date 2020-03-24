Ученые научили программу распознавать защитные маски на лицах людей

Пермские IT-компании разработали программный комплекс, который анализирует контент системы видеонаблюдения и может определять, носят ли сотрудники предприятия защитные маски на лице.

Как пояснили в одной из компаний-разработчиков, разработка может помочь предприятиям и организациям эффективно противодействовать распространению коронавируса. Она может своевременно сообщать о нарушителях мер безопасности администраторам или напрямую руководству компаний.

Разработка уже готова к внедрению в системы наблюдения предприятий и организаций.