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24.03.2020 17:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновске для пожилых установили время посещения магазинов и аптек

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
По примеру Москвы в Ульяновске вводится домашний режим для пожилых граждан.

Пожилых жителей региона планируют перевести на домашний режим, их будут посещать волонтеры, а для совершения ими самостоятельных покупок в магазинах и аптеках отводятся утренние часы. Это корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства.

- Мы должны помочь, в первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны. Можно ввести так называемый домашний режим, благодаря которому к людям должны прийти работники социальной защиты и помочь в покупке лекарств, продуктов питания, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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Будет ли эта мера применяться, как и в столице, к гражданам старше 65 лет и длиться, как и там, с 26 марта по 24 апреля, пока не уточняется.

Кроме домашнего режима для пенсионеров, власти намерены осуществить еще один проект - "Санаторий на дому". Он подразумевает осуществление необходимых процедур - фитотерапии, физиотерапии, парафин-озокерита и других прямо по месту жительства. Также предусмотрены массажные процедуры и консультации по социальным и медицинским вопросам. Пока проект находится в стадии разработки.

Еще одной мерой защиты граждан старшего поколения от эпидемии станет решение о разделении потоков покупателей в продуктовых магазинах по возрастному принципу. Поручение проработать этот вопрос в понедельник дал губернатор региона Сергей Морозов министру сельского хозяйства Михаилу Семенкину.

- Пенсионеры, люди пожилого возраста - эта категория граждан самая уязвимая, они больше подвержены заболеваниям, связанным с ОРВИ и коронавирусом, поэтому мы разводим потоки покупателей и выделяем для пенсионеров время с 8 до 10 утра в торговых объектах, которые работают в формате у дома,- пояснил Семенкин.

Также так называемые "ветеранские часы" - с 8 до 10 утра - планируют ввести в аптеках региона.

Напомним, на данный момент в Ульяновской области выявлен единственный заразившийся коронавирусной инфекцией.

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