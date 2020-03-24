Автодома в России набирают популярность

За год спрос на автодома в России вырос на 29%. Как говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "Российской газеты", наиболее сильно интерес к мобильному жилью вырос в Тюмени - спрос на автодома в городе за год удвоился.

Также тяга к автопутешествиям сильно возросла в Новосибирске - на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вопреки тенденции, в двух крупнейших городах спрос на автодома снизился: в Тольятти (-23,2%) и Перми (-8,2%).

Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально - в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%). В целом по России спрос на автодома увеличился на 29%, а предложение - на 30,6%.

В 10 из 23 крупнейших городов автодома стали доступнее по сравнению с 2018 годом. Наиболее заметно цены за год снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (-45,7%) и Красноярске (-40,8%). В остальных 13 городах дома на колесах подорожали. Самый большой рост ценника зафиксирован в Самаре - на 63,3% за год. Далее следуют Омск (+46,6%), Ростов-на-Дону (+39%) и Уфа (+32,9%).

Самые доступные автодома можно приобрести в Ульяновске (222 тыс. рублей). Наиболее высокие цены - в Москве (1,7 млн рублей), Иркутске (1,3 млн рублей) и Казани (1,3 млн рублей).

В среднем по стране автодома стоят около 702 тыс. рублей, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.