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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Текст: Иван Егоров
Польша экстрагировала в Россию совладельца и развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во вторник по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. На Родине Вишневского обвиняют в даче взятки чиновнице госнадзора.

Фото: Рашит Салихов
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Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура России направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Как отметили в надзорном ведомстве, розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Евросоюз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания.

Однако благодаря тому, что российские прокуроры предоставили польским компетентным органам большое количество материалов, подтверждающих вину Вишневского, удалось добиться окончательного решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставили в Москву.

Как напомнили в Генпрокуратуре, по версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Фото: РИА Новости
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Деньги были перечислены Комковой на счет подконтрольной ей организации под видом оплаты по мнимому договору по проектированию. Позже эти деньги были обналичены. В итоге, как считает следствие Вишневский, несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода "Зимней вишни" в эксплуатацию. А уже 25 марта 2018 года произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы.

Как подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства, расследование этого резонансного уголовного дела находятся на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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