Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во вторник по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. На Родине Вишневского обвиняют в даче взятки чиновнице госнадзора.

Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура России направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Как отметили в надзорном ведомстве, розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Евросоюз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания.

Однако благодаря тому, что российские прокуроры предоставили польским компетентным органам большое количество материалов, подтверждающих вину Вишневского, удалось добиться окончательного решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставили в Москву.

Как напомнили в Генпрокуратуре, по версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Деньги были перечислены Комковой на счет подконтрольной ей организации под видом оплаты по мнимому договору по проектированию. Позже эти деньги были обналичены. В итоге, как считает следствие Вишневский, несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода "Зимней вишни" в эксплуатацию. А уже 25 марта 2018 года произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы.

Как подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства, расследование этого резонансного уголовного дела находятся на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры.